Inchiesta rifiuti Marano-Giugliano: tra pochi giorni si decide sulle richieste di arresto. Spacone non risponde al gip e si affida a dichiarazioni spontanee e a una memoria

Inchiesta monnezzopoli tra Marano e Giugliano, nei prossimi giorni le decisioni del gip di Napoli nord sulle richieste di arresto formulate dalla Procura. Sono stati ascoltati, in questi ultimi giorni, diversi protagonisti della vicenda, indagati di Giugliano e Marano. Giuseppe Spacone, il dirigente della società Teknoservice difeso dall’avvocato Silvio Auriemma, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip e ha consegnato una memoria scritta, oltre ad aver rilasciato alcune dichiarazioni spontanee in merito alla questione degli affidamenti delle gare. I maranesi Abbatiello e Iorio sono stati interrogati: il primo si è avvalso della facoltà di non rispondere, l’altro ha risposto. Nelle prossime ore toccherà al sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.













