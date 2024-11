MARANO, MORRA ORMAI E’ TUTTO “CHIACCHIERE E STRISCE BLU”. SONO OVUNQUE? CERTO, MA PER FARE CASSA CI SAREBBE TANTO ALTRO

261 Visite

In un iconico di qualche anno fa, Robert De Niro, nei panni di un bolso e aggressivo Al Capone, uno dei protagonisti de Gli Intoccabili, amava ripetere al personaggio interpretato da Kevin Costner, che era “tutto chiacchiere e distintivo, chiacchiere distintivo”. Parafrasando quella celebre battuta cinematografica, oggi potremmo invece dire che il sindaco Matteo Morra è tutto chiacchiere e strisce blu, chiacchiere e strisce blu. Oggi è stato il gran giorno dell’ampliamento: tra via Colombo, via Guevara e via Lazio. Qualcuno obietta: le strisce blu sono ovunque e tutti i comuni fanno cassa con esse. Certo, ma in tanti comuni sono previsti abbonamenti o agevolazioni per i residenti e poi Marano, per fare soldi, ne avrebbe di occasione: basterebbe incassare qualcosa dalle circa 3-4mila famiglie di evasori totale dei canoni idrici o incassare dai commercianti la tassa per le tabelle commerciali, abusive in circa l’80 per cento dei casi sul territorio. Senza parlare, poi, del condono edilizio e di tanto altro.













