Appuntamenti in TV: stasera al via Sanremo Giovani

Si alza il sipario su Sanremo Giovani 2025. La kermesse canora dedicata ai giovani talenti italiani è pronta a svelare le nuove promesse della musica. Il direttore artistico Carlo Conti, entusiasta del progetto, ha annunciato il ritorno della categoria “Nuove Proposte” all’Ariston, una scelta dettata dal desiderio di valorizzare i giovani talenti e di ripercorrere il successo di passate edizioni che hanno lanciato artisti come Mahmood, Gabbani ed Ermal Meta.

Sanremo Giovani si trasformerà in un vero e proprio talent show, con 24 giovani artisti che si sfideranno in una serie di appuntamenti per conquistare un posto nella finalissima. La giuria, presieduta da Carlo Conti e composta da volti noti della musica e dello spettacolo, avrà il compito di selezionare i più promettenti.

A guidare il pubblico attraverso questa avventura ci sarà Alessandro Cattelan: il conduttore televisivo, oltre a presentare Sanremo Giovani, sarà anche al timone del DopoFestival, garantendo un intrattenimento di qualità.

Il format prevede diverse fasi: dalle audizioni iniziali, che hanno visto la partecipazione di oltre 500 giovani artisti, si passerà alle eliminatorie, alle semifinali e, infine, alla grande finale. Il pubblico potrà seguire tutte le fasi del concorso grazie alla diretta televisiva e radiofonica.

La Sala A di Via Asiago a Roma ospiterà le prime fasi della competizione, mentre la finalissima si svolgerà al Teatro del Casinò di Sanremo, il cuore pulsante del Festival della Canzone Italiana. Un palcoscenico d’eccezione che darà ai giovani artisti l’opportunità di esibirsi davanti a milioni di telespettatori.