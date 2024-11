100% Pozzuoli, arriva il calendario 2025 del fotografo Enzo Buono

205 Visite

La presentazione mercoledì 13 novembre (ore 19) alla pasticceria Flegrea.

Recensioni dell’attore Nando Paone e del fotografo Francesco Soranno.

Mercoledì 13 novembre 2024, alle ore 19 alla “Pasticceria Flegrea” al Largo del Ricordo, già Largo Palazzine – nei pressi dell’Anfiteatro Flavio – a Pozzuoli si terrà la presentazione a cura del giornalista Ciro Biondi di “100% Pozzuoli”, il calendario 2025 di Enzo Buono, fotoreporter professionista. Ingresso libero. Per l’undicesima edizione dell’atteso calendario. Le tredici foto – una per ogni mese più l’immagine di copertina – sono a colori come inaugurato per la precedente edizione.

Il calendario di Enzo Buono, dal 2013, è un appuntamento fisso in città. Le immagini rappresentano i luoghi storici e le bellezze ma anche eventi importanti, da ricordare, che hanno segnato l’anno precedente.

Quest’anno le recensioni, per la prima volta, non sono state curate dall’attore Nando Paone e da Francesco Soranno, presidente dell’associazione Flegrea Photo.

Scrive Nando Paone: “In questi scatti ritrovo l’amore per questa terra, la genuinità del suo popolo e soprattutto la bellezza che la contraddistingue. Ed è grazie all’arte fotografica di Enzo, al suo occhio attento e nelle istantanee con le quali riesce a cogliere l’humus della bella Pozzuoli che ci possiamo immergere nei suoi odori, nei suoi sapori e nella sua schietta sincerità”.

Si legge nella recensione di Francesco Soranno, presidente dell’associazione Flegrea Photo: “Enzo Buono è un instancabile testimone, ostinato curatore del Tempo nella sua Pozzuoli, nella nostra Pozzuoli, nella nostra Terra Flegrea, luogo che ben si accompagna al Tempo, essendo anch’essa, tragicamente e perennemente, in movimento, infinito, lento, inesorabile le molte fotografie che Enzo ha realizzato e realizza a Pozzuoli e nei Campi Flegrei, con infinita ed appassionata attenzione, costituiscono una sorta di enciclopedia di questi luoghi, una memoria storica, rappresentazioni di molteplici accadimenti, eventi, emozioni, di cui spesso è poetico testimone e osservatore”

Dopo la serata inaugurale dove sarà possibile acquistare il calendario, lo stesso sarà in distribuzione oltre che nello Studio Fotografare, in tutte le edicole, cartolibrerie puteolane e online. Quest’ultima opzione darà la possibilità a molti collezionisti in tutto il mondo di acquistare la pubblicazione e riceverla comodamente a casa.

In questi anni hanno recensito il calendario di Pozzuoli i seguenti autori: Carmine Aymone, Michelangelo Iossa, Ciro Biondi, Leonardo Balletta, Ettore De Lorenzo, Nello Mazzone, Elisabetta Frongillo, Alessandro Napolitano, Margherita Salemme, Rosario Scavetta, Gennaro Del Giudice, Danilo Pontillo, Emanuela Capuano, Marco Perillo, Anna Russolillo, Salvio Parisi, Eduardo Improta, Antonio Cangiano, Vincenzo Giarritiello, Marco Molino, Rosario Mattera e Paolo Lubrano.

Il calendario 100% Pozzuoli è possibile acquistarlo direttamente allo studio “Fotografare” in via Solfatara 14 oppure nelle edicole e cartolibrerie puteolane. Info: 338.9898613 – 081.5264935.

Enzo Buono (Pozzuoli, 1959). Fotografo professionista, ha collaborato con La Repubblica, il Mattino di Napoli, e altre testate giornalistiche. Si specializza nel campo sportivo, seguendo il Napoli e Maradona. Fotografa attrici, attori, artisti e personaggi famosi viaggiando in tutta Europa. Ama Pozzuoli e i Campi Flegrei di cui segue i più importanti eventi sociali e culturali. Nel 2013 decide di pubblicare la prima edizione del calendario “100% Pozzuoli”. Le foto di Enzo Buono sono state pubblicate nel libro “Sophia Loren, l’Oscar di Pozzuoli” (Premio Civitas 2005) e “Paul McCartney a Napoli – 5 giugno 1991” di Carmine Aymone e Michelangelo Iossa (New Media Press 2011). In occasione del 90° compleanno di Sophia Loren, Enzo Buono, si è fatto promotore del murale “La casa di Sofia” realizzato da Leticia Mandragora di fronte all’abitazione puteolana della diva. Buono è titolare dello storico studio fotografico “Fotografare”.













