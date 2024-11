Napoli. Piantedosi in Prefettura, piano straordinario contro la violenza giovanile

236 Visite

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presieduto questa mattina in Prefettura a Napoli una riunione alla quale hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari e i vertici di Questura e comandi provinciali delle forze dell’ordine. Durante l’incontro, si apprende, è stato messo a punto “un piano straordinario di attività per fronteggiare il fenomeno della violenza giovanile nell’area metropolitana”.

In particolare, il titolare del Viminale ha dato indicazioni affinché siano intensificate le operazioni ad alto impatto nelle zone sensibili e ci sia un nuovo impulso ai servizi di controllo del territorio soprattutto in orario notturno e in particolare nelle aree di maggior frequentazione giovanile. Inoltre, durante il vertice sono state poste le basi per “un significativo potenziamento del sistema di videosorveglianza da realizzare in pochi mesi in città”.













