La multinazionale cinese Perlove Medical fa visita al Centro Aktis di Marano di Napoli

Il Centro Aktis Diagnostica e Terapia di Marano di Napoli si conferma un punto di riferimento in campo medico e sanitario. La struttura, già apprezzata per l’eccellenza dei suoi servizi e per l’innovazione tecnologica, ha ricevuto una gradita visita.

La dottoressa Sara HE, responsabile dell’Area Europa della Nanjing Perlove Medical Equipment Company, una delle principali multinazionali cinesi nel settore delle apparecchiature per diagnostica per immagini, si è recata presso il Centro Aktis ritenendolo struttura d’eccellenza in campo diagnostico.

All’incontro ha presenziato anche l’azienda MedicalRay, distributore esclusivo per l’Italia di Perlove Medical, a testimonianza della solida partnership tra le due realtà.

Accolta dall’Amministratore e CEO dott. Valerio Scoppa, la Dr. HE ha effettuato un tour approfondito dei reparti di Radiologia e Radioterapia, rimanendo particolarmente colpita dalla qualità delle apparecchiature e dall’efficienza organizzativa dell’azienda.

“Siamo onorati della visita della dottoressa HE”, ha dichiarato il dott. Scoppa. “La sua presenza conferma il ruolo e la considerazione che ha il Centro Aktis nel panorama sanitario nazionale e internazionale. L’investimento continuo in tecnologie all’avanguardia e la dedizione del nostro staff ci consentono di offrire ai pazienti prestazioni di altissimo livello”.













