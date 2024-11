Marano, caos scuola a San Rocco. De Stefano e Santoro: “Ecco la nostra soluzione, il sindaco sia umile e non ascolti il “genio” di San Rocco”

618 Visite

La nostra soluzione per la scuola, Sindaco ascoltaci!

Il problema relativo alla scuola di S. Rocco ha creato e sta creando non poche polemiche, pensieri strani e tante illazioni sul comportamento di questa “Amministrazione” ma in particolare sul comportamento del primo cittadino Matteo Morra che non è riuscito a trovare uno sbocco condiviso in particolare con la platea scolastica e le loro famiglie, e d tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

Bisogna ricordare che si vuole per forza espropriare un terreno in zona S. Rocco individuato in base a quale criterio, non si sa e non si capisce perché, altresì basti ricordare che il Sig. Sindaco sa benissimo che l’area di proprietà Comunale in zona S. Rocco ex IPAB di circa 20000 metri è idoneo per la costruzione di un plesso scolastico, quindi in primis si risparmierebbero i costi per l’esproprio di un terreno più o meno nella stessa zona.

Ma se è veramente a cuore di questa Amministrazione la soluzione di questo problema scolastico, comunque volendo o dolendo si dovrà far fronte ad una spesa per la costruzione dell’istituto.

lo penso che se gli interessi, solo, soltanto ed esclusivamente quelli della collettività come dovrebbero essere e non altri, perché non verificare la fattibilità di acquistare lo stabile attuale dove è ubicata la scuola di S. Rocco, atteso che i proprietari i Signori D’Ambra hanno deciso di fittare o vendere, sarebbe opportuno valutare l’ipotesi di acquisto ad un prezzo congruo e programmare il cambio di destinazione d’uso, cosa che può fare il Consiglio Comunale, perché questo rientra nelle sue competenze. Programmare una spesa per l’adeguamento dell’istituto con una determinazione dei costi pluriennale in modo che con una verifica costi-benefici potrebbe portare alla soluzione definitiva di una querelle che va avanti da moti anni. Trovare fondi da impiegare per l’adeguamento dello stabile, e verificare anche per un eventuale mutuo che darebbe respiro e risolverebbe per sempre tale problematica. I proprietari hanno attivato la procedura di sfratto che per la fine del mese di novembre vede altro accesso dell’Ufficiale Giudiziario presso la Scuola di S. Rocco, una cosa incredibile che non è mai successo prima. Bisogna fare un piccolo atto di umiltà e capire che forse è arrivato il momento di ascoltare tutti gli attori del Civico consesso per arrivare ad una soluzione condivisa ed utile per la Città, e non solo all’unico conoscitore delle zone di San Rocco, perchè il suo modo di agire fino ad oggi ha lasciato intendere cose molto strane. I Commissari hanno preso delle decisioni e lui ha fatto tutt’altro, per esempio sui Beni Confiscati, sugli spostamenti di alcuni dipendenti citati anche nei precedenti decreti di Scioglimento dei Consigli Comunali e tanto altro, facciamo in modo che veramente possano i Cittadini tutti fare un brindisi per il BENE COMUNE !

Consiglieri di minoranza Salvatore De Stefano e Francesco Santoro

INSIEME SI PUÒ













