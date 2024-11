Impagnatiello in aula, attesa la sentenza: rischia l’ergastolo

324 Visite

Alessandro Impagnatiello rischia l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano, l’ex fidanzata a cui tolse la vita con 37 coltellate mentre era incinta di sette mesi del loro figlio Thiago, il 27 maggio 2023. È fissata per questa mattina, lunedì 11 novembre, la requisitoria del pm contro l’ex barman, giudicato capace di intendere e volere. Previsti anche l’intervento parte civile e l’arringa della difesa. I giudici della prima corte d’Assise si sono riuniti alle 9.30. Possibile che in giornata arrivi anche la sentenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews