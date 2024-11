NAPOLI: DICIOTTENNE UCCISO. ACAMPORA (PD): “SERVE UN GRANDE PIANO DI  CONTRASTO AL TRAFFICO DI ARMI”

75 Visite

“Questa mattina ho partecipato all’assemblea pubblica contro la deriva

di violenza che attraversa la nostra Napoli, una città ora più che mai

ha bisogno di tutte le sue migliori energie. Perché servono

sicuramente più telecamere e controlli notturni delle forze dell’

ordine, ma servono soprattutto politiche educative per adolescenti e

bambini più concrete e innovative, serve la collaborazione degli enti

del terzo settore e delle realtà sportive, per offrire una vera

alternativa alla strada. Nel frattempo basta con la deriva securitaria

e del solo carcere che questo governo insegue con ottusità da due

anni. Si avvii piuttosto un grande piano di indagine e di contrasto al

commercio illegale delle armi. Come possono finire così facilmente

nelle mani di minori o di fasce giovanili, così come purtroppo è

successo al corso Umberto, a San Sebastiano e anche questa notte al

centro storico? E’ questa la domanda da porsi, questa la domanda cui

tutte le istituzioni devono dare una risposta”. Così in una nota

Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio

comunale di Napoli.

#senzasosta #immagiNapoli #GennaroinConsiglio

Gennaro Acampora

Capogruppo PD Comune di Napoli













