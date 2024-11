Marano, l’eremo di Pietraspaccata in corsa per riconoscimento Fai

121 Visite

L’eremo di Santa Maria di Pietraspaccata di Marano è in corsa per ottenere il riconoscimento come bene del cuore FAI, che prevede anche un finanziamento per il restauro del sito. Entro aprile, più voti si raccolgono, maggiore è l’importo erogato dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Nei giorni scorsi è stato raggiunto il primo traguardo di 2500 voti, limite minimo di accesso grazie alla campagna promossa dai volontari dell’associazione Salandra Lovers, tramite social, punti fisici di raccolta e scuole di ogni ordine e grado. A votare sono chiamati, infatti, non solo gli adulti ma anche ragazzi e bambini, che in tal modo

sperimentano una prima esperienza di partecipazione alle scelte della loro comunità. Si può continuare a votare recandosi negli esercizi commerciali che si sono gentilmente offerti, il 16 novembre p.v. dalle ore 20:00 durante la festa di San Castrese alla Casa della Gioia di via Padreterno, oppure al seguente link devi copiarlo da whatsapp Salvare questo meraviglioso sito dall’abbandono e dall’incuria è un doveroso atto di civiltà.













