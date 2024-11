Arcangelo Correra, la confessione del cugino: «Ho trovato la pistola sotto un’auto. Un attimo ed è partito un colpo. Sembrava un gioco, era un incubo»

225 Visite

«L’ho trovata sotto una macchina parcheggiata. L’abbiamo trovato sotto un’auto e abbiamo iniziato a maneggiarla. È stato un attimo ed è partito un colpo. Non ho capito più nulla, sembrava un gioco è stato un incubo».

È questo l’interrogatorio di Renato Benedetto Caiafa, 18 enne arrestato per armi e indiziato numero uno dell’omicidio del 18enne Arcangelo Correra, sabato mattina in via Sedil Capuano. Difeso dalla penalista Annalisa Recano, il diciottenne ammette e piange, nel corso dell’interrogatorio dinanzi al pm Ciro Capasso.













