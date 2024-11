CENTRO STORICO E QUARTIERI SPAGNOLI: donna investita, tassista si allontana senza soccorrerla. Denunciato dai carabinieri

138 Visite

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno svolto controlli straordinari nei Quartieri Spagnoli e nel centro storico della città. Nel corso delle attività, un 42enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nei pressi della stazione ferroviaria di Montesanto.

Altre due persone, già sanzionate e soggette a provvedimenti restrittivi, sono state sorprese a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore in via Cesare Battisti. Un tassista 44enne è stato denunciato perché ha investito una donna in Piazza Trieste e Trento e si è allontanato senza prestare soccorso. La vittima, cosciente, è stata portata in ospedale per accertamenti.

Durante i controlli state elevate diciotto contravvenzioni al codice della strada, con il sequestro di sei veicoli. Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state condotte con la collaborazione delle stazioni territoriali e del nucleo operativo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews