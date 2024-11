Torre del Greco, maxi carambola in strada: 18enne in gravi condizioni

231 Visite

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Purgatorio 99 per un incidente stradale.

Un’utilitaria guidata da un 21enne del posto ha colpito frontalmente uno scooter (guidato da un 20enne, con passeggero di 18 anni) che poco prima gli si era parato contro, invadendo la corsia di marcia opposta.

Lo scooter, sbalzato lontano, ha colpito un’altro ciclomotore in marcia (guidato da un 14enne).

I due centauri sono stati portati al Maresca di Torre del Greco, non in pericolo di vita.

Il passeggero del primo scooter (18enne) è stato portato all’ospedale del Mare in gravi condizioni.

Indagini in corso per chiarire dinamica.













