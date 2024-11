ELEZIONI USA, TRUMP IN VANTAGGIO IN TUTTI GLI STATI CHIAVE. VITTORIA A UN PASSO?

215 Visite

Donald Trump è in testa negli chiave e le possibilità che sia lui il prossimo presidente degli Stati Uniti crescono man mano con lo spoglio. Se in Nevada le operazioni sono ancora in corso, le proiezioni di Ap danno il repubblicano avanti a Kamala Harris in tutti gli altri sei ’swing states’: Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, North Carolina e Georgia. Questi ultimi due sono già stati assegnati all’ex presidente da Decision Desk. La situazione appare molto incerta anche in Virginia, dove Harris sarebbe al 50% contro il 48,4% di Trump.

Con il procedere dello spoglio dei voti, la campagna di Trump mostra crescente ottimismo. Lo riporta la Cnn, che riferisce del clima di entusiasmo che si respira al Convention Center di Palm Beach, dove l’ex presidente ha allestito il suo quartier generale per la notte elettorale. Trump si trova ancora nel suo resort di Mar-a-Lago, non molto distante. L’entusiasmo è alle stelle nella galassia trumpiana. “Game, set and match (gioco, partita e incontro)”, ha scritto su X Elon Musk, secondo cui è fatta, il tycoon andrà alla Casa Bianca.













