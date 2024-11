Casoria: lo stalker minorenne spara sotto casa dell’ex fidanzatina. Carabinieri eseguono un fermo

554 Visite

I Carabinieri della Stazione di Casoria (NA), coadiuvati da militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, nella scorsa notte, hanno dato esecuzione al decreto di fermo del PM emesso dalla Procura per i Minorenni di Napoli in data 24 ottobre a carico di un giovane ritenuto responsabile di atti persecutori in danno dell’ex fidanzata, oltre che di detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

Il ragazzo, all’epoca dei fatti minore e ora appena maggiorenne, già sottoposto per fatti analoghi alla misura cautelare della permanenza in casa, da diversi mesi aveva posto in essere una serie di condotte vessatorie nei confronti della ragazza, culminate lo scorso 21 ottobre con l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo di una finestra della sua abitazione sita in Casoria.

In seguito a quest’ultimo evento il giovane si era reso irreperibile. Le ininterrotte ricerche del ragazzo in tutti i luoghi da lui abitualmente frequentati, oltre che i numerosi servizi di osservazione e pedinamento effettuati dai Carabinieri hanno quindi portato al suo rintraccio, nella serata di ieri, proprio a Casoria allorquando lo stesso veniva riconosciuto e bloccato a bordo di un motorino che guidava senza patente.

L’arrestato, quindi, è stato collocato presso il Centro di Prima Accoglienza del Tribunale per i Minorenni in attesa dell’udienza di convalida del fermo.













