Marano, Picone 93esimo alla maratona di Nizza. In gara 23 mila partecipanti

788 Visite

Antonio Picone, tesserato con l’associazione dilettantistica Atletica Marano, si è piazzato al 93esimo posto – su 23 mila partecipanti – alla maratona di Nizza che si è tenuta pochi giorni fa sulla distanza dei 42,5 chilometri. Picone è molto noto nel centro di Marano: è uno dei barbieri (noto anche come Barbiere Maradona) del territorio e da anni coltiva la passione per la corsa e l’atletica in generale. A lui le congratulazioni della nostra redazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews