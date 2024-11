Casalnuovo esplode di gioia: Zuccando è un trionfo  

214 Visite

Casalnuovo. Un successo travolgente per l’iniziativa Zuccando, con oltre 750 bambini iscritti ai laboratori e che ha coinvolto migliaia di persone, dimostrando ancora una volta l’importanza di iniziative che uniscono la comunità.

“Un’emozione indescrivibile vedere così tante famiglie partecipare con entusiasmo”, ha dichiarato Giovanni Nappi, organizzatore dell’evento e anima del Parco delle Chiocciole. “Questo successo ci riempie di orgoglio e ci dà la forza di continuare a lavorare per offrire sempre nuove opportunità ai nostri ragazzi”.

Per quattro giorni, il parco è stato animato da un ricco programma di attività: dalla raccolta delle zucche ai laboratori creativi, dagli spettacoli a tema Halloween ai momenti di lettura ad alta voce. Un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini, resa ancora più speciale dalla presenza di Mario Pelliccia e dalle lettrici volontarie di Phildistorie APS.

Zuccando non è solo una festa, ma un progetto più ampio che mira a promuovere la cultura, l’inclusione e la lotta alla povertà educativa. Grazie al finanziamento del PNRR, il Parco delle Chiocciole continua a essere un punto di riferimento per la comunità, offrendo spazi e opportunità di crescita per tutti.

Il successo di Zuccando conferma che questa iniziativa è destinata a diventare un appuntamento fisso nel calendario di Casalnuovo. Già si pensa alla prossima edizione, che promette di essere ancora più ricca di sorprese.

I laboratori di “Zuccando” fanno parte delle attività previste dal progetto “LA KASA DI TUTTI”, cofinanziato dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud – Fondi PNRR Avviso per la Lotta alla Povertà Educativa – Ente Capofila CSN CENTRO STUDI NAPPI APS.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews