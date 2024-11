Accordo distaccamento Vigili del fuoco Mostra d’Oltremare, soddisfazione Cisal

244 Visite

La Federdistat Cisal esprime profonda soddisfazione per la storica firma dell’accordo sul nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco presso la Mostra d’Oltremare, siglato il 31 ottobre 2024. L’intesa, raggiunta grazie all’intervento del Prefetto Renato Franceschelli, dell’Avvocatura dello Stato della Campania, della Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio e del Comune di Napoli, rappresenta il coronamento di anni di costante impegno sindacale. “Come Federdistat Cisal abbiamo sempre mantenuto alta l’attenzione su questa grave stortura organizzativa”, dichiara il segretario generale Antonio Barone, “denunciando ripetutamente le criticità derivanti dall’impossibilità di utilizzare un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini napoletani. Il nostro impegno costante nel tenere accesi i riflettori sulla questione ha contribuito a questo risultato tanto atteso.” L’accordo prevede lo stanziamento da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco delle risorse necessarie per realizzare una struttura moderna ed efficiente, conforme ai più recenti standard di sicurezza sismica ed efficienza energetica. “Questo accordo”, sottolinea Barone “rappresenta una vittoria per la sicurezza dei cittadini e per tutti i Vigili del Fuoco che potranno finalmente operare in una sede adeguata alle esigenze di soccorso di un’area così strategica della città”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews