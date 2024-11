Valencia, cadaveri intrappolati in auto. “Allarme dato troppo tardi”, è polemica

151 Visite

È salito ad almeno 158 il numero dei morti causati dall’ondata maltempo che ha colpito la Spagna nelle ultime 48 ore, in particolare la comunità autonoma di Valencia: lo hanno reso noto i servizi di soccorso. La maggior parte delle vittime, 155 secondo l’ultimo bilancio, si sono registrate nella regione di Valencia, ma il maltempo ha causato almeno un morto in Andalucia e due in Castilla-La Mancha, mentre oggi, giovedì 31 ottobre, è in allerta arancione anche la zona meridionale della Catalogna e in particolare il delta dell’Ebro. Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi nelle prossime ore dato che sono ancora decine le persone che risultano al momento disperse.

Il ministero dell’Interno spagnolo ha precisato che era la Regione di Valencia la responsabile dell’invio dei messaggi di allerta alla popolazione via cellulare per le piogge torrenziali che si sono abbattute sul territorio causando almeno 95 morti. “Alla luce di alcune informazioni errate diffuse mercoledì, il ministero dell’Interno ricorda che l’attivazione dei piani territoriali di protezione civile in caso di emergenze di qualsiasi tipo e la loro successiva gestione è di esclusiva competenza delle autorità regionali, competenti in materia secondo quanto previsto dalla normativa vigente”, sottolinea il ministero in una nota, affermando che “le autorità regionali di Protezione Civile sono responsabili della gestione del protocollo ES-Alert per l’invio di allarmi alla popolazione in un’area interessata da emergenze o catastrofi imminenti“.













