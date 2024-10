Spese deducibili solo con il Pos: come funziona la misura anti-evasione

Il principio è semplice. Creare un conflitto di interessi tra chi paga e chi riceve per evitare che le transazioni si concludano in “nero” beffando il Fisco. Dal prossimo anno tutte le spese di “rappresentanza”, che le aziende, ma anche le Partite Iva o i professionisti, portano in deduzione del reddito, dovranno essere obbligatoriamente pagate usando un mezzo di pagamento elettronico, una carta di credito o un bancomat. Chi non lo farà, non potrà poi scontare la spesa nella sua dichiarazione dei redditi. Qual è il fenomeno che il Fisco vuole contrastare con queste norme, è spiegato nella relazione tecnica che accompagna la. Il pagamento delle spese di vitto, alloggio e trasporto in contanti, spiega il testo, consentono due comportamenti distinti volti a minimizzare l’onere fiscale. Chi eroga il servizio, il tassista, il ristoratore o l’albergatore, in presenza di un pagamento non tracciabile, può “sottodichiarare”. Sostenere con il Fisco, cioè, di aver incassato meno di quanto invece ha realmente ricevuto. Le aziende e i professionisti, invece, possono dichiarare anche spese non effettivamente sostenute. Rendere tracciabile il pagamento, come detto, mette in contrasto gli interessi delle due parti. Costringe il professionista a chiedere la ricevuta per poter dedurre la spesa facendo emergere, dall’altro lato, base imponibile fino ad oggi non dichiarata. Di che cifre si parla? Importanti, a leggere la relazione tecnica. I taxi e i noleggi con conducente sono forse l’esempio più lampante. Il valore della produzione totale è stimato in 2,87 miliardi di euro. Di questi, 2,1 miliardi, ossia il 76,5 per cento del totale, è fatturato alla clientela d’affari. I ricavi non dichiarati che arrivano da questo tipo di clientela, spiega ancora la relazione tecnica, superano il miliardo di euro (1,095 miliardi per l’esattezza).