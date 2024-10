“Caso Ethan”, la mamma ricevuta stamattina alla Farnesina

121 Visite

Tre ministeri al lavoro per ritrovare il piccolo Ethan sottratto a 6 mesi lo scorso 30 agosto

Roma/Piano di Sorrento – Ministero degli Esterni, degli Interni e della Giustizia sono al lavoro tutti

insieme per risolvere il caso di Ethan, il neonato italoamericano di 6 mesi residente a Piano di

Sorrento e sottratto alla madre Claudia Ciampa dal padre di origini statunitensi, Eric Howard

Nichols, il 30 agosto scorso durante una vacanza in Puglia. La notizia della cooperazione tra i tre

ministeri è stata data alla mamma e al suo avvocato Gian Ettore Gassani, presidente

dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti italiani, nel corso di un incontro svoltosi stamattina alla

Farnesina. «Mi hanno assicurato – spiega Claudia Ciampa – che le istituzioni sono al lavoro e che il

ministro Antonio Tajani ha preso molto a cuore la vicenda di mio figlio».

L’incontro di stamani ha fatto seguito alla riunione svoltasi ieri della Task Force sui Minori Contesi

del ministero degli Esteri, l’ente che dal 2009 coordina l’azione di Governo in una materia delicata

e complessa come quella del bambini illecitamente condotti fuori dai confini nazionali. È stato lo

stesso ministero a comunicare ieri, in una nota ufficiale, che da inizio anno sono stati segnalati alla

Farnesina 107 nuovi casi di sottrazione, per un totale di 527 casi trattati. «Il gruppo di lavoro – cita

espressamente il comunicato ministeriale – si è concentrato sui casi di maggiore criticità, tra cui la

vicenda di un minore italo-americano che, a soli 6 mesi, è stato condotto negli Stati Uniti e risulta

tuttora irreperibile». Superfluo specificare che si tratta proprio del piccolo Ethan. «Siamo soddisfatti

dell’incontro di oggi – aggiunge l’avvocato Gian Ettore Gassani – perché non era scontato essere

ricevuti dal ministero, visto il grande numero di casi di sottrazione di minore di cui si occupano. Ciò

vuol dire che la vicenda di Ethan rappresenta un caso emblematico e molto delicato per cui politica,

diplomazia, istituzioni devono cooperare tutti insieme nell’interesse del minore. Siamo anche al

lavoro per poter trovare un accordo col padre, affinché prevalga la ragionevolezza e si possa

arrivare ad un affido condiviso al 50%».













