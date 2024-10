Patrizia Mirigliani in diretta col Centro Aktis: “Grazie al tumore al seno sono entrata nel mondo di Miss Italia”

110 Visite

Proseguono le dirette Instagram del Centro Aktis di Marano di Napoli in occasione dell’Ottobre Rosa.

Quest’oggi è intervenuta Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, che oltre vent’anni fa ha combattuto la sua battaglia contro un tumore al seno che le fu diagnosticato.

“Oggi, forse, c’è più consapevolezza sul tema – ha spiegato l’imprenditrice trentina -. Fino a qualche anno fa, parlare di tumore al seno sembrava un tabù. Oggi, invece, ne parlo volentieri perchè voglio supportare tutte le donne che stanno combattendo la propria battaglia e dirle che sconfiggere questa malattia si più. E’ proprio grazie al tumore che ho avuto consapevolezza di voler intraprendere un percorso imprenditoriale e, così, sono definitivamente entrata nel mondo di Miss Italia, senza mai più uscirne”.

Proprio in questi giorni è stato presentato alla Feltrinelli il libro “Se, no! Il tumore al seno raccontato da chi l’ha vissuto e lo vive ogni giorno, per sé e per tutte le altre” edito da Gribaudo e realizzato dall’Associazione Europa Donna Italia in cui è raccolta anche la testimonianza di Patrizia Mirigliani.

“Voglio lanciare un messaggio alle donne – prosegue la patron del concorso di bellezza più importante in assoluto -. Fate prevenzione e sottoponetevi a screening perchè è fondamentale. Capisco che in una donna la femminilità, l’aspetto estetico conta ma prima di tutto c’è la salute e la persona. Quello della prevenzione è un tema di cui parlo spesso con tutte le mie Miss, in ogni edizione del concorso. Tengo in particolar modo che, seppur giovanissime, ne comprendano l’importanza”.

In collegamento con la Mirigliani anche il Dr. Nicola De Rosa, Direttore Tecnico dell’U.O. di Radioterapia del Centro Aktis

PER GUARDARE L’INTERVISTA COMPLETA A PATRIZIA MIRIGLIANI CLICCA QUI













