NAPOLI SEMPRE PIU’ VIOLENTA: UCCISO 15ENNE, FERITO COETANEO

868 Visite

Spari, sangue, tragedia in pieno centro: ucciso un 16enne e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale. Il ragazzo è incensurato. La sparatoria alle 2 di questa notte. Indagini a tutto campo condotte dalla Polizia. Secondo quanto si apprende, la sparatoria è avvenuta in corso Umberto, angolo via Mercato. Ci sarebbe un altro minorenne ferito lievemente e sul quale si indaga per capire il suo coinvolgimento e le sue responsabilità.













