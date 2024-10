GIUGLIANO: oltre un chilo e mezzo di droga in quell’appartamento disabitato. 39enne arrestato dai Carabinieri

308 Visite

L’appartamento in via Masseriola è disabitato ma quel 39enne incensurato è stato visto più volte entrare e uscire.

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli si sono appostati a debita distanza, qualcosa nel comportamento di quell’uomo suonava stonato.

Così è scattato il blitz.

In quella casa il 39enne e un piccolo laboratorio per il confezionamento degli stupefacenti.

1 chilo di cocaina, ancora altri 55 grammi della stessa sostanza sotto vuoto, 4 panetti di hashish per complessivi 400 grammi e 1 stecca da 27 grammi ancora di hashish. Sotto sequestro molto denaro, quasi 4mila euro considerati provento illecito.

L’uomo è stato portato in carcere, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews