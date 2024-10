CAMPANIA: RE/MAX ITALIA AVVIA LA RICERCA DI 75 AGENTI IMMOBILIARI PER RAFFORZARE LA PRESENZA SUL TERRITORIO

84 Visite

RE/MAX Italia, il franchising immobiliare più diffuso al mondo, annuncia l’avvio di una campagna di reclutamento volta a inserire 75 nuovi consulenti immobiliari nelle agenzie già operative o di prossima apertura in Campania. Con una presenza consolidata nella Regione, che conta oltre 200 professionisti operativi in 18 agenzie già attive, RE/MAX intende rafforzare ulteriormente la propria rete entro i prossimi mesi, offrendo nuove opportunità professionali in un mercato che si conferma in continua evoluzione.

La campagna di reclutamento si rivolge a due categorie di candidati:

45 agenti immobiliari Senior con esperienza pluriennale. RE/MAX offre condizioni esclusive e altamente vantaggiose, tra cui provvigioni fino all’85%, tra le più alte del mercato, e libertà operativa senza vincoli territoriali. Far parte di RE/MAX, infatti, consente di accedere a un modello di lavoro fondato sullo studio associato, basato sulla collaborazione a livello nazionale tra agenti e broker, che crea opportunità di crescita e vantaggi concreti. Inoltre, i profili Senior avranno accesso a percorsi di formazione avanzata e opportunità di carriera che includono potenziali ruoli di leadership all’interno del network. 30 agenti immobiliari Junior, anche senza esperienza pregressa, ma fortemente motivati a intraprendere una carriera nel settore immobiliare. La selezione è aperta a persone di tutte le età

interessate a sviluppare competenze specifiche per svolgere una professione caratterizzata danotevo le autonomia e opportunità di reddito su base Partita IVA. I requisiti richiesti includono diploma superiore, competenze commerciali, orientamento al risultato, capacità relazionali, empatia, energia e un approccio innovativo. Ai profili Junior selezionati, RE/MAX offrirà un percorso formativo iniziale e di affiancamento tecnico e pratico continuo, finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per una carriera di successo nel real estate, formazione per l’acquisizione del patentino di agente immobiliare e, fin dal loro ingresso, un solido portfolio di immobili in collaborazione.

La selezione è aperta ad ambo i sessi (L. 903/77). Le persone interessate possono inviare il

proprio CV all’indirizzo recruiting@remax.it (Rif. Agente) corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

La formazione è un pilastro fondamentale di RE/MAX, con corsi di alta qualità erogati attraverso la RE/MAX University, che si distingue per la capacità di rispondere dinamicamente alle esigenze di un settore in costante trasformazione e per i servizi di tutoring e coaching a continuo supporto. Tutti gli affiliati RE/MAX, inoltre, hanno accesso alle tecnologie più avanzate e a strumenti di marketing esclusivi che facilitano il raggiungimento di obiettivi di crescita e sviluppo professionale. La campagna di reclutamento promossa da RE/MAX in Campania ha l’obiettivo di offrire ai propri

clienti un servizio sempre più capillare ed efficiente. “Lavorare in RE/MAX significa operare in un ambiente dinamico, con l’opportunità di massimizzare il proprio potenziale beneficiando del prestigio del brand riconosciuto a livello internazionale”, aggiunge Dario Castiglia, CEO Founder di RE/MAX Italia. L’attività di reclutamento promossa in Campania si inserisce in un più ampio progetto di crescita dell’azienda a livello nazionale. Maggiori informazioni e il form per inviare la propria candidatura sono disponibili sul sito franchising.remax.it

COMPANY PROFILE RE/MAX ITALIA – remax.it

Fondata in USA nel 1973 da Dave e Gail Liniger, RE/MAX approda in Italia nel 1996 grazie alla lungimirante visione di

Dario Castiglia, tutt’oggi alla guida del network immobiliare. Anno dopo anno, RE/MAX rafforza la leadership a livello

mondiale, dove oggi è presente in oltre 110 Paesi con oltre 9.400 agenzie e quasi 145.000 agenti affiliati, operando con

un esclusivo modello di business basato sullo studio associato che massimizza le opportunità offerte dal settore

immobiliare. Un metodo rivoluzionario fondato su un sistema di collaborazione capace di far crescere la produttività degli

agenti immobiliari, offrire un servizio di qualità superiore ai clienti e aumentare il giro d’affari delle agenzie immobiliari.

Massima produttività, massima innovazione, massima redditività: in una parola RE/MAX. Nel 2023 RE/MAX Italia ha

messo a segno un fatturato aggregato che ha superato i 104 milioni di euro, a fronte di un transato di oltre 3 miliardi.

Traguardi frutto di una strategia fortemente orientata all’innovazione, anche grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici, a

programmi formativi d’eccellenza erogati da RE/MAX University in collaborazione con prestigiosi istituti universitari e al

recruitment dei migliori professionisti attivi sul mercato. Per il 2024, l’obiettivo stimato per l’Italia è un ulteriore crescita del

fatturato e un potenziamento del network, puntando a superare i 4.800 professionisti del settore immobiliare affiliati su

scala nazionale. Il tutto con la promessa al cliente di trovare il miglior acquirente, e trovarlo rapidamente, rendendo la

customer experience più confortevole e più soddisfacente in termini economici. RE/MAX Italia è Official Partner della

Nazionale Italiana di Calcio. Una collaborazione che trova il suo fondamento nell’impegno condiviso verso valori quali

eccellenza, passione e gioco di squadra, essenziali sia nello sport, sia nel mondo del real estate.













