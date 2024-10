Funicolare di Chiaia, per Manfredi sarà operativa entro la fine dell’anno

97 Visite

E’ un Gaetano Manfredi a tutto tondo quello che ha parlato ieri a Radio Marte volando da un argomento all’altro tra i più scottanti per la città. Si è partiti proprio da uno che tiene banco da oltre 750 giorni: la funicolare di Chiaia. «Sono scaramantico, visto che ci ha fatto soffrire tanto… Ho ereditato una situazione complessa senza progetto e senza soldi, dopo cinque anni per problemi di sicurezza le funicolari non possono essere più messe in movimento. Speriamo, concretamente, di riaprirla prima di Natale» ha detto il sindaco nel corso di un’intervista a “Forza Napoli Sempre”, in onda su Radio Marte, a proposito della riapertura della funicolare di Chiaia chiusa nell’ottobre del 2022 per permettere i lavori di revisione ventennale.

Sempre in tema di trasporti, bubbone storico della città, il primo cittadino ha parlato anche delle nuove fermate della metropolitana: «La stazione al Centro direzionale è molto importante, la apriremo subito prima o subito dopo Natale. Su quella ai Tribunali stiamo lavorando, c’è qualche problema che contiamo di risolvere» ha ricordato senza sbilanciarsi.













