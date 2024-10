178 Visite

Vasto black out elettrico in tanti punti del territorio di Marano, in particolare nella zona del corso Europa e traverse limitrofe e anche in altre zone centrali della città. Un black out che si trascina ormai da 20 minuti, sono numerose le segnalazioni giunte in redazione. Seguiranno aggiornamenti.













