Ponticelli e Quarto, riunione in prefettura sui casi di violenza

Nel pomeriggio odierno, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno partecipato l’Assessore alla legalità e Polizia locale del Comune di Napoli, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il rappresentante della Polizia Metropolitana e il Comandante della Polizia locale.

Diverse le tematiche affrontate.

In relazione all’omicidio di un pregiudicato presso il Rione Conocal di Ponticelli, avvenuto lo scorso 19 ottobre, sono in corso mirate indagini per individuare i responsabili dell’evento delittuoso. Nel contempo sono stati intensificati i servizi straordinari di controllo del territorio, anche con modalità ad Alto Impatto.

Alla presenza del Sindaco di Quarto, è stata approfondita la questione inerente alcune aggressioni verificatesi in quell’area ad opera di alcuni giovanissimi. Al riguardo, è stata disposta una specifica attività di prevenzione e controllo da parte delle Forze dell’ordine, con il supporto anche dalla Polizia locale. Il Prefetto ha ribadito la propria attenzione rispetto alle problematiche in questione e ha preannunciato una prossima visita presso il comune per l’ascolto dei rappresentanti delle locali associazioni impegnate per la legalità.

Si è discusso altresì della situazione della movida presso la I Municipalità di Napoli ove si registrano di frequente episodi di violenza e illegalità e che contribuiscono altresì al degrado urbano.

Il Prefetto ha disposto, nell’immediatezza, un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine, già fortemente impegnate nell’area.

Napoli, 21 ottobre 2024













