Calvizzano, il Sindaco chiede di rinforzare la stazione dei Carabinieri e il Prefetto di Napoli manda più unità per incrementare i controlli

“Grazie all’immediato intervento del Prefetto di Napoli, S.E. Michele Di Bari, la stazione dei Carabinieri di Calvizzano ha nuovamente un organico reintegrato, con l’aggiunta di altri militari che assicureranno più pattugliamenti e sicurezza sul territorio. Dopo il vertice che si è tenuto in Prefettura qualche settimana fa, in cui ho rappresentato le problematiche che attanagliano il territorio soprattutto sul fronte della sicurezza, il Prefetto ha mostrato tutta la sua vicinanza alla nostra comunità, ascoltando le mie istanze.

Inoltre nel corso dell’incontro ho rappresentato al Prefetto la necessità di accelerare l’iter per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri che sorgerà nell’edificio Ex Ipab. Anche su questo fronte il Prefetto, sentita l’Arma, ha assicurato tutto l’impegno da parte della Prefettura per concludere le procedure nel più breve tempo possibile. Desidero ringraziare personalmente e a nome della comunità che rappresento S.E il Prefetto di Napoli e l’Arma dei Carabinieri. La sinergia istituzionale garantisce una migliore vivibilità alle comunità. La sicurezza si ottiene con maggiori presidi e con maggiori unità non con le rose, a qualcuno dà fastidio che stiamo realizzando una Caserma dei Carabinieri e inventa qualunque cosa pur di criticare, ma noi andiamo avanti per la nostra strada, pazienza, la priorità è il contrasto al crimine e ad ogni forma di illegalità.” – è quanto scrive su Facebook il primo cittadino di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.