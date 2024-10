Giugliano, brutta sconfitta (2-0) a Torre del Greco: un rigore sprecato e troppi errori negli appoggi

193 Visite

Il Giugliano esce male dal Liguori di Torre del Greco. Brutta sconfitta per i tigrotti, che sprecano anche un calcio di rigore con De Rosa. Nel primo tempo troppi errori di misura negli appoggi, nella ripresa più dinamismo, ma poca lucidità dalla trequarti in su. Male De Rosa, male Maselli, male Padula, meglio Ciuferri nella ripresa. Valdesi e Oyewale tanto impegno, ma sui cross c’è da farsi venire il fegato amaro. Peccato, perché la squadra ha un buon impianto di gioco, ma non riesce mai a fare l’ultimo salto di qualità.













