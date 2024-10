Zeman, nuova ischemia: ricoverato

144 Visite

Zdenek Zeman ha accusato una leggera ischemia ed è stato nuovamente ricoverato presso la clinica “Pierangeli” di Pescara per dei controlli.

Lo scorso febbraio, il 77enne allenatore era stato costretto a lasciare la panchina della squadra abruzzese per problemi di salute, dopo essere stato operato dall’equipe del professor Stefano Guarracin. Gli erano stati applicati quattro stent coronarici e uno carotideo.

Nella prima uscita pubblica dopo l’operazione lo scorso maggio disse: “Stavo meglio prima, ma mi hanno assicurato che mi hanno rifatto nuovo. Sto bene ma non sono ancora io. Tra qualche tempo starò di nuovo come prima, anzi meglio di prima. Il dottore mi ha “aggiustato” e rifatto nuovo e mi ha detto che potrò tornare a fare quello che mi piace, sempre che qualche squadra me ne dia la possibilità. Io ci credo ancora. In questo periodo ho sentito molto affetto, ho ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento e sono contento che gli sportivi mi seguano ancora”.













