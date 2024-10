Marano, la presidente della commissione regionale anticamorra a Marano. Tema dell’incontro: “La disastrosa situazione amministrativa e la pessima gestione dei beni confiscati”

96 Visite

La presidente della commissione regionale speciale anticamorra, Carmela Rescigno, ha incontrato a Marano i consiglieri comunali Francesco Santoro e Salvatore De Stefano, nonché il referente locale della Lega, Giovanni Licciardi, componente dello staff della Rescigno. In discussione le gravissime problematiche del territorio, le enormi difficoltà palesate dalla giunta Morra e la situazione disastrosa relativa alla gestione dei beni confiscati sul territorio. Il Comune di Marano – come anticipato diverse volte dal nostro portale – è fortemente attenzionato da organi istituzionali per le tante, troppe situazioni controverse e che hanno suscitato scalpore degli ultimi mesi.













