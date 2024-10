L’utero in affitto sarà reato anche per chi va all’estero. Il Senato approva

184 Visite

Successo di sostanza, non solo politica, per il centrodestra. Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl Varchi contro la maternità surrogata. La norma vieta agli italiani di praticare la cosiddetta “gestazione per altri” non solo nel nostro Paese, dove è già illegale, ma anche all’estero nei paesi dove invece la pratica è possibile. A votare a favore le forze di maggioranza, Fdi, Fi e Lega. Hanno votato no le opposizioni. I sì sono stati 84, i no 58. Durante il dibattito si sono registrati momenti di alta tensione, suscitati dal furore con cui la sinistra si oppone a questa legge contro l’utero in affitto, scritta e pensata per le donne, e per le più fragili tra loro, oltre che per affermare il principio che la vita non è un bene in vendita e i bambini non sono merce da ordinare magari dopo averne scelto le caratteristiche su un catalogo.













