Marano, dopo due flop il sopralluogo nell’ex Garden House di via Puccini. “Locali non stanno messi male, anzi”: Izzo conferma la tesi del nostro portale”

344 Visite

Avevamo ragione noi: l’ex Garden House, inserita nel pacchetto di beni confiscati della Sime Costruzioni, che i commissari volevano destinare per l’accoglimento di parte degli studenti della scuola di San Rocco, non sono messi male. E la conferma arriva dal sopralluogo di oggi, eseguito da una parte di consiglieri, dopo i due flop precedenti per mancanza di chiavi. “La struttura – conferma Izzo – non sta assolutamente messa male, non come paventato da qualcuno. Certo, sarebbe necessario rendere i bagni più funzionali a una platea di scuola media, perché quelli attuali sono modulati su bambini dell’asilo, ma nel complesso il bene è in un buono stato”.

In quella scuola ci potevano, dunque, finire tranquillamente parte dei ragazzi di San Rocco, attualmente ospitati in un edificio oggetto di procedura di sfratto, e il personale amministrativo poteva andare tranquillamente negli uffici Sime, che invece il sindaco e la sua contestata giunta concederanno all’ente Idrico Campano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews