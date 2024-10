Giugliano, un gol di Balde decide il match con la Juve Next Gen

253 Visite

Vittoria meritata per il Giugliano, che supera al De Cristofaro la Juventus Next Gen di Paolo Montero e allunga il passo nella parte alta della classifica. Tigrotti al secondo successo di fila e momentaneamente anche secondi in graduatoria. All’8′ la svolta della partita: Ciuferri, ben lanciato dall’ottimo Giorgione, si invola verso la porta. Puczka lo atterra al limite dell’area e rimedia il cartellino rosso. La squadra di Montero resta in dieci. Sulla punizione che ne scaturisce è Balde a ribadire in rete dopo un batti e ribatti in area. In campo, per lunghi tratti, c’è solo il Giugliano. Nella ripresa cresce la Juve, soprattutto in mediana con i nuovi ingressi, ma è sempre il Giugliano a sprecare le migliori occasioni con Ciuferri, Giorgione e De Paoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews