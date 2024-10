“Tu si ‘na cosa grande”, a Napoli il forfait di De Luca

264 Visite

“Tu si ’na cosa grande”, fortait di Vincenzo De Luca all’inaugurazione dell’installazione artistica di Gaetano Pesce. Nonostante quanto annunciato fino a questa mattina, dalla Regione fanno sapere che il presidente non potrà intervenire in piazza Municipio: “È bloccato a Roma alla conferenza Stato-Regioni “, la motivazione addotta da Palazzo Santa Lucia. Quindi non ci sarà l’incontro con Gaetano Manfredi, dopo l’annuncio di De Luca di candidarsi per il terzo mandato alla Regione (“chi c’è c’è”) e dopo le polemiche per l’esclusione del Comune dalla commissione che dovrà giudicare i progetti per Napoli Est.

«Il mio obiettivo è il risultato e Porta est è una realtà molto importante dove essenzialmente l’intervento infrastrutturale è una priorità: quindi svincoli dell’autostrada, nuovo sistema di parcheggi, connessione con il Centro direzionale. Noi abbiamo messo dei paletti e alla fine il piano urbanistico e stradale lo dobbiamo approvare noi. Valuteremo i risultati della commissione e poi decideremo» è l’altolà del sindaco Manfredi alla Regione a margine della presentazione del progetto di riqualificazione di piazza Garibaldi che ha promosso la cogestione di Comune e privati nei progetti.