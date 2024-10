L’URAGANO MILTON FA PAURA: CANCELLATI 3MILA VOLI, E’ LA TEMPESTA DEL SECOLO

911 Visite

L’uragano Milton, il più potente ciclone della stagione, si sta avvicinando alla costa della Florida con una forza devastante. Nato nel Golfo del Messico come una semplice tempesta tropicale, Milton ha rapidamente guadagnato intensità, scendendo di 50 millibar in sole dieci ore, un fenomeno che ha lasciato attoniti meteorologi e residenti. John Morales, noto meteorologo della NBC, non ha potuto trattenere le lacrime durante una diretta televisiva, descrivendo l’uragano come “incredibile, incredibile, incredibile”.

Con venti che raggiungono i 300 chilometri orari e onde alte sei metri, Milton si presenta come una minaccia senza precedenti per la Florida e la costa sud degli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden, insieme alla vice presidente Kamala Harris, ha dichiarato che questa potrebbe essere “la tempesta del secolo”, esortando i cittadini a seguire le indicazioni delle autorità per salvaguardare le proprie vite. “È una questione di vita o di morte”, ha sottolineato Biden, mentre Harris ha ribadito l’importanza di evacuare le zone a rischio.

L’uragano Milton, classificato tra il quarto e il quinto grado della scala Saffir-Simpson, ha già causato preoccupazione a livello globale. La sua intensificazione rapida e la potenza distruttiva hanno portato molti a chiedersi se questo ciclone sia effettivamente più forte rispetto a quelli del passato o se l’aumento delle informazioni disponibili amplifichi la percezione del pericolo. Tuttavia, i dati parlano chiaro: Milton è uno degli uragani più potenti mai registrati, e la sua traiettoria verso nord minaccia di causare danni catastrofici.

Le autorità locali e federali sono in stato di massima allerta, con squadre di soccorso pronte a intervenire e piani di evacuazione già in atto.













