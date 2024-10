17enne muore schiantandosi contro un muro dopo inseguimento con i carabinieri

799 Visite

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di Edoardo Clementi, un 17enne romano, lunedì pomeriggio. Il giovane è deceduto dopo essersi schiantato con il suo scooter contro un muro in via Riva Ostiense, nel cuore della Capitale.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, tutto è iniziato quando una pattuglia dei carabinieri ha notato Clementi a bordo di uno scooter rubato in compagnia di un altro ragazzo. Alla vista dei militari, i due hanno tentato la fuga. Il complice è riuscito a dileguarsi a piedi, mentre Edoardo si è lanciato in una disperata corsa in sella al mezzo.

Inseguito dai carabinieri, il 17enne ha perso il controllo dello scooter e si è scontrato violentemente contro un muro. Nonostante i tempestivi soccorsi del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Le indagini, coordinate dal pm Antonino Di Maio, sono ancora in corso, ma dai primi accertamenti sembrerebbe che la tragedia sia stata causata da una tragica fatalità. Le telecamere di sorveglianza della zona avrebbero ripreso l’intera scena, confermando la dinamica dell’incidente.

Edoardo Clementi era un ragazzo conosciuto e stimato dai suoi coetanei. Sui social network, numerosi amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio per la sua prematura scomparsa













