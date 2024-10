GIUGLIANO, UNA PERLA DI DE ROSA CONSENTE AI TIGROTTI DI ESPUGNARE LATINA

215 Visite

Non il miglior Giugliano (foto di repertorio) della stagione, ma alla fine arrivano tre punti preziosissimi. E’ una punizione perfetta di capitan De Rosa a consentire ai tigrotti di espugnare Latina. Poco propositivi nel primo tempo i gialloblu di Bertotto ed è il Latina a sfiorare in almeno tre circostanze la rete del vantaggio. Il primo tempo si chiude con il risultato di parità. Tanti cambi in avvio di ripresa, i padroni di casa – pur senza fare sfracelli – premono e vanno vicino al vantaggio in altre due occasioni. A pochi minuti dal termine la rete che decide l’incontro: punizione dal limite di De Rosa, subentrato nella ripresa, e palla all’incrocio dei pali. E’ il gol che decide il match.













