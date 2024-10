Tangenziale di Napoli: aggredisce gli agenti. La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne

184 Visite

Nella mattina di ieri, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale Fuorigrotta e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti sulla Tangenziale di Napoli all’altezza di Corso Malta per la segnalazione di una persona molesta.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno notato un soggetto, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che, armato di coltello, stava minacciando i presenti tentando, contestualmente, atti di autolesionismo.

Pertanto, i poliziotti hanno tentato di riportare il soggetto alla calma ma lo stesso ha proseguito nella sua condotta aggressiva fino a quando, con difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Per tali motivi, il 34enne del Mali con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per minacce, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato porto di armi od oggetti atti ad offendere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews