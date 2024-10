Incidente mortale a Secondigliano: muore 19enne

268 Visite

Un nuovo incidente mortale a Napoli nella notte di ieri. Vittima una ragazza di 19 anni. Coinvolti nello scontro anche altri cinque giovanissimi.

La Polizia Locale, Infortunistica Stradale, è intervenuta questa notte alle ore 01:20 circa in Via Cupa dell’Arco per un sinistro stradale che ha coinvolto 6 giovanissimi e che visto purtroppo la morte una ragazza di 19 anni originaria di Casoria.

La dinamica dell’incidente sviluppata dagli Agenti della Municipale è abbastanza chiara, una delle vetture condotta da un ragazzo 22enne con a bordo 3 passeggeri percorreva la Strada Comunale Cupa dell’Arco con direzione di marcia verso Piazza Zanardelli quando, giunti nei pressi del civico 40, si scontrava frontalmente con un altro veicolo, che percorreva la stessa strada ma in senso opposto, condotto da un 19enne con a bordo una ragazza di 23 anni.

L’impatto di notevole entità ha provocato il ribaltamento della vettura con i 4 ragazzi a bordo, finendo contro il muro di cinta del fabbricato del civico 40, provocando il decesso della diciannovenne, si è reso necessario l’intervento di 2 ambulanze ed i vigili del fuoco.













