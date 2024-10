Boscoreale. “Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani”: tradizione e innovazione ai piedi del Vesuvio

66 Visite

Un percorso enogastronomico ancora più ricco e che quest’anno sarà anche Gluten Free, che si pone come obiettivo quello di esaltare al meglio i sapori vesuviani. Pietanze della tradizione locale che saranno abbinate ai vini prodotti sulle falde di uno dei vulcani più famosi del mondo e poi l’autentica novità dell’edizione 2024 lo Spirtz Vesuviano, senza dimenticare le masterclass gratuite in collaborazione con l’Associazione Italia Sommelier e al Consorzio Tutela Vini Vesuvio. E poi ancora spettacoli dal vivo con la tammorra di Simone Carotenuto, il gruppo Folk di Agerola e l’evento musicale finale, domenica 13 ottobre, con Rosario Miraggio. Quest’anno nel ricco programma si inserisce anche una collettiva d’arte con la presenza di 10 artisti vesuviani e raddoppiano i giochi antichi il tutto all’insegna dello stare insieme, senza dimenticare la sostenibilità e la difesa dell’ambiente.

Sono questi i tanti ingredienti della 24esima edizione della ‘Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani’ di Boscoreale, in provincia di Napoli. Il tradizionale appuntamento con il gusto, ma anche con gli spettacoli, il divertimento e ovviamente il buon vino, animerà nuovamente le strade e le piazze del centro storico del comune vesuviano. La manifestazione inizierà venerdì 11 ottobre con un’anteprima dedicata ai saperi vesuviani, per poi proseguire sabato 12 e domenica 13 ottobre, quando a partire dalle ore 18.30 sarà attivo il percorso enogastronomico, arricchito quest’anno da tante novità e qualche gradita conferma.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio”, presieduta da Angelo Cesarano, si propone anche per questa edizione di ripetere il grande successo di pubblico del 2023.

Il convegno. Come da tradizione ad aprire la manifestazione, venerdì 11 ottobre alle ore 19.00 presso la sala giunta del Comune di Boscoreale (Piazza Pace, 1), sarà un momento di presentazione e confronto del piano di marketing territoriale e turismo esperienziale legato al vino, in particolar modo al Lacryma Christi, e ai prodotti del territorio e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore all’agricoltura della Regione Campania, on. Nicola Caputo; del consigliere regionale, Mario Casillo; del presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca; del sindaco di Boscoreale, Pasquale di Lauro.

Collettiva d’Arte. Una delle novità di quest’anno è l’anteprima di venerdì 11 ottobre, dedicata ai ‘saperi vesuviani’. Protagonisti saranno dodici artisti dei comuni del Parco Nazionale del Vesuvio, che per l’occasione allestiranno una collettiva all’interno del Chiostro del Comune di Boscoreale (Piazza Pace, 1) dal titolo “I Colori del Parco” il vernissage è in programma venerdì 11 ottobre alle ore 20.00, la mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Gli artisti che esporranno sono Valeria Cimmino, Raffaele d’Errico, Anna D’Auria, Luigi De Martino, Vincenzo Empireo, Franco Luongo, Stefania Nunziato, Donatella Pappolla, Pina Salierno, Cristina Sodano, Giuseppe Sorrentino e Alessandra Torrente. La serata sarà chiusa dell’esibizione musicale di Luca Bifulco.

Il percorso enogastronomico. Quello predisposto per questa edizione è un autentico percorso alla scoperta o riscoperta dei sapori vesuviani, con un’attenzione alle intolleranze alimentari, infatti quest’anno sarà attivo anche uno stand Gluten Free. Un’occasione unica per gustare proposte gastronomiche legate alla tradizione, ma allo stesso tempo rivisitate con sapiente innovazione da parte degli chef e grazie alla collaborazione dello chef Ciro Campanile. Gli stand enogastronomici, allestiti lungo il centro storico del comune vesuviano, saranno attivi a partire dalle ore 19.00 di sabato 12 e domenica 13 ottobre e potrete degustare: Garganelli allardiati al ragù bianco (Villa di Bacco – Boscoreale); Pasta e patata con provola e crema di peperoncino (La Bettola del Gusto – Pompei); Gnocco con crema di zucca, fonduta di provolone del monaco, pancetta e cipolla (Rosone – I sapori di don Peppe – Terzigno); Vesuviotti alla genovese di tonno (La Gare Pompeii Restaurant – Pompei); Cavatello col pomodoro giallo e rosso, pesto di melanzane e stracciata di bufala (Villa Vittoria – Boscotrecase); Pasta mista con zucca campana, manzo e riduzione di Lacryma Christi (Tenuta Nunziata – Torre Annunziata); Chratè – Wine Bun al Lacryma Christi, Black Angus Affumicato, piennolo rosso del Vesuvio, bufala campana e noci fresche (Crudo Fish Lounge – Antonio De Rosa – Pompei); Polpette al ragù napoletano (Macelleria Vitiello Nicola – Boscoreale); Cuzzetiello broccoli e salsiccia (Speedy Pizz – Boscotrecase); Pizza fritta della tradizione napoletana (Varnelli Pizza Bristot & Restaurant – Pompei); Parmigiana di melanzane vesuviana (Pastificio Pagano – Boscoreale); Bignè al Lacryma Christi e Graffa Napoletana (Cafè Express – Boscoreale). Il menù Gluten Free in collaborazione con The Gluten Free Lab di Boscoreale (senza lattosio, senza glutine e senza uova) è composto da Pizza o parigina; Panino broccoli e salsiccia; Graffa fritta napoletana senza glutine. Ogni piatto sarà abbinato ad un vino prodotto sulle falde del Vesuvio e scelto in collaborazione con A.I.S. Vesuvio, Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Le Lune del Vesuvio, Vesù, Tenuta La Mura, Tenuta Augustea, Fiore Romano Vini e Casa Setaro.



Spritz Vesuviano. Quest’anno verrà presentato lo Spritz Vesuviano, una delle grandi novità dell’edizione 2024. Lo Spritz Vesuviano di Alma De Lux è molto più di un cocktail: è un viaggio tra le eccellenze del territorio vesuviano. Da una parte, il pluripremiato Liquore al Pomodorino del Piennolo dell’azienda Alma De Lux di San Giorgio a Cremano, insignito del Platino ai The WineHunter Award 2022; dall’altra, Vesevius Charmat la raffinata Falanghina spumantizzata realizzata dall’Azienda Bosco de’ Medici di Pompei. Due tesori che, insieme, danno vita a una sinfonia di sapori e profumi che rendono omaggio alla terra vesuviana.

Masterclass di avvicinamento al vino. Anche per questa edizione 2024 l’Associazione Culturale Il Nuovo Vesuvio offre la possibilità gratuitamente a 100 persone di poter partecipare alla Masterclass di approccio al vino in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Vesuvio e l’AIS-Vesuvio. I seminari (in programma sabato e domenica alle ore 19.00 e 20.00) quest’anno si avvalgono anche del sostegno di Casolaro Hotellerie Spa e permettono di scoprire le sfumature, le storie e gli aromi che si celano dietro ogni bottiglia di vino. Per partecipare basta presentarsi al desk di informazione dell’Associazione in Piazza Pace.

Gli spettacoli. Rosario Miraggio sarà l’ospite d’eccezione della serata finale di questa 24esima edizione, il cantante partenopeo sarà a Piazza Pace domenica 13 ottobre a partire dalle ore 21.00! Sabato 12 ottobre, invece, Piazza Pace è pronta a trasformarsi in una grande piazza danzante. Dalle ore 20.30 infatti protagonisti saranno “Simone Carotenuto e i Tammorrari del Vesuvio”. Simone Carotenuto è la tradizione perché viene dalla tradizione, quella pura, quella di suo padre Aniello, ultimo carrettiere di Marra, zona rurale che congiunge l’agro nocerino sarnese all’agro vesuviano. Voce storica della musica popolare campana, poliedrico e istrionico il suo canto è stato definito “sanguigno” perché è la passione e perché è attaccamento alle proprie origini. A seguire (ore 22.00) si ballerà e si canterà insieme al “Gruppo Folk di Agerola”, che propone un repertorio fatto di tradizioni popolari e folkloristiche unendo idealmente i Monti Lattari e il Vesuvio attraverso la musica, i balli, gli strumenti e i costumi che rispecchiano l’originalità della nostra terra. Ad aprire le danze alle ore 19.00 sarà l’esibizione della scuola di ballo “Passional Dance” di Francesca Savino.

I giochi di una volta raddoppiano. Dopo il grande successo dell’edizione 2023, anche per quest’anno la “Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani” rinnova la collaborazione con Raffaele Ferraioli e la sua iniziativa “Il bello delle cose semplici”. Ferraioli da anni è impegnato in un’opera di recupero e realizzazione di antichi giochi. Via T.A. Cirillo si trasformerà nuovamente nella strada dei giochi che anzi raddoppiano grazie anche alla presenza della Ludoteca KS di Acanfora. Inoltre saranno esposti anche i lavori effettuati dagli alunni dell’I.C. Cangemi, I.C. Castaldi-Rodari e I.C. Dati di Boscoreale. Appuntamento sabato 12 e domenica 13 ottobre a partire dalle ore 18.00 e fino alle 24.00 quando grandi e piccini potranno divertirsi, sfidarsi, scoprire o riscoprire i giochi antichi, lanciarsi in sfide di abilità e condividere un momento di socializzazione.

Promozione della Dieta Mediterranea. Per tutta la durata della festa, in collaborazione con l’assessorato all’agricoltura della Regione Campania, sarà attivo uno stand in Piazza Pace dedicato alla Dieta Mediterranea e ai principi del corretto modello alimentare.

Sostenibilità e attenzione all’ambiente. Per l’edizione 2024 durante la durata della festa e lungo il percorso enogastronomico, sarà utilizzato un catering compostabile per servire i piatti della sagra e riduzione al minimo della plastica in linea con le nuove normative europee.

Domenica 13 ottobre mattinata dedicata ai più piccoli e allo sport. Una mattinata in allegria e all’insegna dello sport quella che si terrà in Piazza Pace insieme all’Associazione Pallacanestro Boscoreale e ASD Oplonti Volley. Appuntamento per tutti a partire dalle ore 10.00 di domenica 13 ottobre.

Parcheggio. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile parcheggiare, per raggiungere l'area della festa, sia in Piazza Vargas che nel parcheggio di via Sanfelice. Il programma completo

Venerdì 11 ottobre

Comune di Boscoreale – Piazza Pace, 1

ore 19.00 – Sala Giunta Comune di Boscoreale – Convegno d’apertura

ore 20.00 – Chiostro Comune di Boscoreale – Vernissage ‘I Colori del Parco’ mostra collettiva di artisti vesuviani

a seguire esibizione musicale di Luca Bifulco

Sabato 12 ottobre

dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 – Chiostro Comune di Boscoreale – Piazza Pace, 1 – ‘I Colori del Parco’ mostra collettiva di artisti vesuviani

dalle ore 19.00 – Via T.A. Cirillo – I giochi di una volta raddoppiano – in collaborazione con “Il bello delle cose semplici” di Raffaele Ferraioli – Quelli di Sangilio e Ludoteca KS di Acanfora. Esposizione dei lavori effettuati dagli alunni dell’I.C. Cangemi, I.C. Castaldi-Rodari e I.C. Dati

dalle ore 19.00 – Via S.T.E. Cirillo – Apertura botteghe dei sapori e dei saperi e del percorso enogastronomico

ore 19.00 e 20.00 – Via S.T.E. Cirillo, 118 – Masterclass di approccio al vino con A.I.S. Vesuvio e Consorzio Tutela Vini Vesuvio

ore 19.30 – Palco Piazza Pace – Esibizione scuola di ballo “Passional Dance” di Francesca Savino

ore 20.00 – Club Napoli Boscoreale – Via Papa Giovanni XXIII, 11 – Esposizione museo Maradona (cimeli indossati dal calciatore) a cura della famiglia Vignati

ore 20.30 – Palco Piazza Pace – Simone Carotenuto in concerto – dalla tradizione all’innovazione dei canti popolari e contadini

ore 22.00 – Palco Piazza Pace – Gruppo Folk Agerola Domenica 13 ottobre

dalle ore 10.00 – Piazza Pace – Mattinata in sport! – a cura dell’Ass. Pallacanestro Boscoreale e ASD Vesuvio Oplonti Volley

dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 – Chiostro Comune di Boscoreale – Piazza Pace, 1 – ‘I Colori del Parco’ mostra collettiva di artisti vesuviani

dalle ore 19.00 – Via T.A. Cirillo – I giochi di una volta raddoppiano – in collaborazione con “Il bello delle cose semplici” di Raffaele Ferraioli – Quelli di Sangilio e Ludoteca KS di Acanfora. Esposizione dei lavori effettuati dagli alunni dell’I.C. Cangemi, I.C. Castaldi-Rodari e I.C. Dati

ore 19.00 e 20.00 – Via S.T.E. Cirillo, 118 – Masterclass di approccio al vino – con A.I.S. Vesuvio e Consorzio Tutela Vini Vesuvio

dalle ore 19.00 – Via S.T.E. Cirillo – Apertura Botteghe dei sapori e dei saperi e del percorso enogastronomico

ore 21.00 – Club Napoli Boscoreale – Via Papa Giovanni XXIII, 11 – Tombola scostumata a cura di Tracy Giò

ore 21.30 – Palco Piazza Pace – Gran Finale con Rosario Miraggio #festadelvinoboscoreale #winenot #lacrymachristi Partner. La manifestazione “Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani” è organizzata dall’Associazione Culturale Il Nuovo Vesuvio con il patrocinio del Comune di Boscoreale, della Regione Campania, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Parco Nazionale del Vesuvio, del Consorzio Tutela Vini Vesuvio, del Consorzio del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio. Si ringraziano per la fattiva collaborazione l’AIS Vesuvio, Coelmo Spa, Casolaro Hotellerie Spa, Auto da Sogno Malvone, Gargiulo Addobbi e Allestimenti e tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.













