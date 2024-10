Corte Ue dice sì ai termini “salsiccia” e “bistecca” anche per i prodotti vegetali

78 Visite

I prodotti vegetali possono essere chiamati “salsiccia” o “bistecca”. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue, accogliendo il ricorso di quattro associazioni francesi contro un decreto di Parigi. I ricorrenti hanno sostenuto che tale decreto, che vieta l’uso di denominazioni come “bistecca” o “salsiccia” per i prodotti contenenti proteine vegetali – senza o anche con l’inserimento di indicazioni aggiuntive come “vegetale” o “soia” – viola il regolamento Ue.