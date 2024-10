COMITATO QUALITÀ DELLA VITA, INCONTRO IN COMUNE PER CHIAIANO E SANTACROCE

111 Visite

Il Comitato della Qualità della Vita, presieduto da Domenico Esposito, si accinge a presentare le proprie istanze al Comune di Napoli. Dopo il convegno dello scorso 20 gennaio, tenutosi presso l’Accademia della Qualità della Vita, sono state elaborate le richieste concrete che saranno consegnate al sindaco Gaetano Manfredi, in un convegno in via di programmazione che si terrà a via Verdi, per esporre le esigenze concrete di un’ampia zona che comprende Chiaiano, Santa Croce, Pianura e i quartieri limitrofi. Il comitato patrocinato dall’onorevole Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha elaborato poche e dirette richieste: accordo di cooperazione in partenariato pubblico-privato per lo sviluppo sostenibile dell’area, che prevede come primo atto lo sblocco delle 5000 pratiche di condono edilizio mai esaminate, nonostante non vi siano impedimenti di legge, né siano soggette a vincolo di zone dove sussiste l’inedificabilità assoluta; uno studio di fattibilità per la realizzazione di mansarde abitabili in linea con gli studi elaborati dall’Accademia Qualità della Vita; studio di fattibilità del progetto di Agricoltura Urbana dell’ideologia della qualità della vita, con la tecnica dell’agricoltura idroponica; la costituzione di una comunità energetica di origine solare, eolica. “Le istanze che provvederemo a consegnare al primo cittadino – ha detto il Presidente Domenico Esposito – hanno dato forma alle esigenze di una comunità pronta a chiedere un riscatto di un’area da sempre non valorizzata dalle istituzioni, nonostante le straordinarie capacità in termini paesaggistici, idrogeologici, naturalistici, culturali, e agricole. Raccogliendo le volontà e le esigenze di una intera comunità abbiamo rafforzato l’idea di ottenere carta bianca per i nostri progetti di sviluppo territoriale, affinché si agisca apertamente e lealmente per dare dignità a un territorio con un potenziale di crescita enorme bloccato dalla burocrazia e dall’assenza della politica”.

