Clan Mallardo, scarcerati tutto e 4 gli arrestati del 19 Settembre 

407 Visite

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione di Cimmino Sabatino (difeso dagli avvocati Luigi Poziello e Nicola Pomponio) e di Russo Antonio (difeso dagli avvocati Celestino Gentile e Michele Giametta), arrestati 2 settimane fa su disposizione della procura distrettuale antimafia in quanto indagati per estorsioni aggravate dal metodo mafioso con il clan Mallardo; nonché di Strino Vincenzo (difeso dagli avvocati Luigi Poziello e Marcello Severino) e Di Cicco Giovanni (difeso dagli avvocati Antonio Russo e Giuliano Russo) entrambi con la pesante accusa di associazione mafiosa ex art. 416 bis del codice penale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews