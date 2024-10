Rischio Campi Flegrei, nei sette comuni info point della Protezione civile. A Marano in piazza della Pace e piazzale Balaguer

299 Visite

EXE FLEGREI 2024, DOMANI E DOPODOMANI NEI COMUNI DELLA ZONA ROSSA DEI CAMPI FLEGREI

GLI INFOPOINT DELLA PROTEZIONE CIVILE

Domani e dopodomani nei comuni della zona Rossa dei Campi Flegrei saranno presenti gli InfoPoint della Protezione Civile dedicati a fornire indicazioni al cittadino sull’esercitazione per il rischio vulcanico in programma dal 9 al 12 ottobre prossimo.

Exe Flegrei 2024 servirà anche a sperimentare a scala reale il piano di allontanamento previsto dalla Pianificazione nazionale Campi Flegrei: il test relativo al trasferimento dei cittadini avverrà il giorno 12.

L’esercitazione prevede che le persone presenti nelle aree di Attesa, ossia le aree che ciascun Comune ha individuato preventivamente, vengano trasferite, con i bus messi a disposizione da Regione Campania, nelle aree di Incontro, situate al di fuori della zona Rossa.

Il 12 ottobre saranno testate 13 aree di Attesa e 5 aree di Incontro.

I cittadini possono iscriversi sia telematicamente (consultando le procedure sul sito internet del proprio Comune disponibili anche sul portale della Regione Campania a questo indirizzo: https://www.regione.campania. it/regione/it/campi-flegrei/ come-partecipare ) che in presenza nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre negli InfoPoint predisposti dalla Protezione Civile della Regione Campania per favorire l’informazione ai cittadini a supporto dei Comuni.

I cittadini che domani e dopodomani si iscriveranno in presenza all’esercitazione riceveranno la spilletta di EXE Flegrei 2024.

Al momento della partecipazione, riceveranno invece un kit completo con gadeget utili ai fini della protezione civile.

Agli InfoPoint sarà distribuita per la prima volta anche la pubblicazione realizzata da Regione Campania e Dipartimento di Protezione Civile con il contributo scientifico dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV “Conoscere la caldera: bradisimo, emissioni di gas e possibili eruzioni vulcaniche”: rientra nei materiali di Io Non Rischio dedicati alla conoscenza dei rischi e naturali e delle buone pratiche di protezione civile, è stato realizzato nell’ambito del Piano di comunicazione alla popolazione sul rischio vulcanico e il fenomeno bradisimico ai Campi Flegrei approvato con la delibera di Giunta regionale 679 del 2023.

Ecco, Comune per Comune, luoghi e orari degli InfoPoint sia per sabato 5 ottobre che per domenica 6 ottobre:

Sabato 5 ottobre

Napoli

Fuorigrotta: via Metastasio 9.00-13.00 e via Leopardi 15.30-19.00

Bagnoli: Viale Campi Flegrei (altezza area pedonale) 9.00-13.00 e 15.30-19.00

Soccavo: Via Epomeo incrocio via Montevergine altezza chiesa 9.00-13.00 e 15.30-19.00

Chiaiano: Piazzetta dell’Eremo 9.00-13.00 e 15.30-19.00

Pozzuoli:

Piazza della Repubblica 10.00-13.00 e 15.00-18.00

Piazza Severini a Monterusciello 10.00-13.00 e 15.00-18.00

Bacoli:

Villa Comunale sede Proloco Bacoli 9.00-13.00

Monte di Procida:

Piazza XXVII gennaio 9.00-13.00

Località Acquamorta 9.00-13.00

Quarto

Zona bivio 10.00-13.00 e 15.00-18.00

Zona Ipercoop 10.00-13.00 e 15.00-18.00

Marano

Piazza Santa Maria Escrivà 10.00-13.00 e 17.30-19.30

Piazza della Pace 10.30-13.00 e 17.30-19.30

Giugliano in Campania

Via S. Nullo caffetteria Champs Elysees 9.00-13.00 e 15.30-19.00

Domenica 6 ottobre

Napoli

Fuorigrotta: piazza San Vitale 9.00-13.00 e 15.30-19.00

Bagnoli: Viale Campi Flegrei (altezza area pedonale) 9.00- 13.00 e 15.30-19.00

Soccavo: Via Epomeo incrocio via Montevergine altezza chiesa 9.00-13.00 e 15.30-19.00

Chiaiano: Piazzetta dell’Eremo 9.00-13.00 e 15.30-19.00

Pozzuoli:

Piazza della Repubblica 10.00-13.00 e 15.00-18.00

Pizza Severini a Monterusciello 10.00-13.00 e 15.00-18.00

Baia:

Piazza Alcide De Gasperi 9.00-13.00

Monte di Procida:

Piazza XXVII gennaio 9.00-13.00

Località Acquamorta 9.00-13.00

Quarto

Piazza Santa Maria 10.00-13.00

Via De Curtis 10.00-13.00

Marano

Spazio antistante chiesa Santa Maria ad Montes 10.00-13.00

Presso Chiesa S. Castrese 10.00-13.00

Giugliano in Campania

Via S. Nullo caffetteria Champs Elysees 9.00-13.00 e 15.30-19.00













