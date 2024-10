Niente America’s Cup per Luna Rossa, al duello con New Zealand ci va INEOS Britannia

180 Visite

In una finale dai nervi tesi, INEOS Britannia ha sconfitto Luna Rossa Prada Pirelli, aggiudicandosi l’undicesima e decisiva regata della Louis Vuitton Cup. Con un netto 7-4, gli inglesi di Ben Ainslie si sono assicurati il diritto di sfidare Emirates Team New Zealand per la conquista della prestigiosa America’s Cup.

La regata è stata un monologo. Sin dai primi istanti, INEOS Britannia ha imposto un ritmo serrato, costringendo gli italiani a inseguire costantemente. Ogni tentativo di rimonta da parte di Luna Rossa è stato prontamente neutralizzato dalla precisione e dall’esperienza degli avversari.

“Un’altra giornata amara per noi”, ha commentato un visibilmente provato Max Sirena al termine della regata. “INEOS Britannia è stata più forte e ha meritato la vittoria. Ora guardiamo avanti, con la consapevolezza di aver dato tutto”.

Un continuo susseguirsi di manovre e contro-manovre, con entrambi gli equipaggi che hanno cercato di sfruttare al meglio ogni raffica di vento. Luna Rossa ha tentato la carta della sorpresa con alcune scelte tattiche audaci, ma INEOS Britannia è sempre riuscita a mantenere il controllo della situazione.

La sfida contro Emirates Team New Zealand si preannuncia epica.

I neozelandesi, detentori del trofeo, sono i favoriti, ma INEOS Britannia arriva a questa finale con una grande carica e una determinazione che potrebbe sorprendere tutti

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti