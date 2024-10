Nuovi guai per la Ferragni: l’accusa è di truffa aggravata per il Pandoro gate, rischia il processo

“Riteniamo che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che i profili controversi siano già stati affrontati e risolti in sede di AGCM. Avvieremo al più presto un confronto con i pubblici ministeri e confidiamo in una conclusione positiva della vicenda. Chiara Ferragni ha fiducia nel lavoro della magistratura e che la sua innocenza venga acclarata quanto prima“. Lo affermano in una nota gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, legali di Chiara Ferragni, in merito alla chiusura dell’inchiesta per truffa.