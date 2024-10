‘Ndrangheta e politica, in manette un altro esponente del Pd

183 Visite

C’è anche il sindaco di Casabona, Franco Seminario, fra le dieci persone arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Crotone a conclusione di una indagine diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

Per Seminario, avvocato 54enne, esponente di spicco del Pd, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. E’ stato sottoposto invece agli arresti domiciliari un assessore della sua giunta, Anselmo De Giacomo, 40 anni, che ha le deleghe ai rapporti con la frazione Zinga, politiche giovanili; sport spettacolo e turismo. Alle dieci persone coinvolte nell’inchiesta, che tocca anche i comuni di Strongoli e Scandale, gli inquirenti contestano, a vario titolo, le accuse di associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, furto aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa.

