INCIDENTI STRADALI, DONNA MORTA A NAPOLI. ACAMPORA-ESPOSITO (PD):  “SUBITO RISORSE PER EDUCAZIONE STRADALE, DOSSI E AUTOVELOX”

“Non può lasciarci indifferenti il gravissimo incidente che questa

mattina, davanti al parcheggio Brin, ha coinvolto una donna mentre

accompagnava i suoi figli a scuola. Occorre rilanciare con forza

l’impegno per percorsi di educazione stradale nelle scuole, così come

velocizzare tutte le operazioni che l’amministrazione sta già mettendo

in atto per rendere le nostre strade più sicure, incalzando se

necessario governo e prefettura per avere tutte le risorse e le

autorizzazioni del caso”. Così in una nota congiunta Gennaro Acampora

e Pasquale Esposito, rispettivamente capogruppo del Partito

Democratico nel consiglio comunale di Napoli e presidente della

commissione comunale Polizia Municipale e Legalità.

“E’ evidente che siamo di fronte a un’emergenza, ed è evidente che

dobbiamo ai cittadini delle risposte concrete – aggiungono Acampora ed

Esposito – per questo come gruppo del Partito Democratico

solleciteremo sia sul fronte della sensibilizzazione nelle scuole,

attraverso progetti di formazione sulla correttezza alla guida, sia

attraverso l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati,

segnali luminosi e autovelox dove è già possibile. In questo senso

solleciteremo il governo perché metta a disposizione più risorse e

subito, ma anche la prefettura per accelerare dove è possibile gli

iter di autorizzazione degli autovelox”.

Gennaro Acampora

Capogruppo PD Comune di Napoli













